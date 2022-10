Lirik Lagu Scream-Dreamcatcher dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Scream - Dreamcatcher

Garyeojin nunapi

Piro muldeullyeojine

Tell me why

I don't lie

Chagaun barameun bulgo

Siseoni neukkyeojyeo wa

Hyeolgwaneul tago heureuneun All pain

Mukkyeojin du son jeoryeooneun i neukkim

Modu naege doreul deonjyeodo

Beoseonaji mothae

Hanado nan jaemieopseo

Nugureul wihaeseoinji

Nuga jom malhae jwo Tell me

Taoreuneun bulgil wie Now

Please I don't want to scream

(Devil eyes come nuneul tteunda nuneul tteunda)

Please I don't want to scream

(Scream scream scream scream)

Eodum soge peojyeo Scream

Gamyeon dwiui Trick gasoroun Freak

Keojin jeungoga naeun mujagwi sogui Target

Taoreun galjeung samkyeodo wiseoneun da nae tasira hae

Naemollin kkeuteun jeolbyeok wie

Huhoeman nameul seontaegi dwae

Nalkaron kallalcheoreom nari seon mari

Sangcheo doeeo pagodeureodo

Kkeunchi mothaneun sum

Hanado nan al su eopseo

Nugureul wihaeseoinji

Nuga jom malhae jwo Tell me

Pieooreun yeongi soge Now