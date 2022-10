Lirik Lagu Benci – Utopia dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Benci – Utopia

Haruskah aku mencintanya

Bila hanya berikan duka?

Sepertinya aku bahagia

Satu sisi, aku menangis (menangis)

Aku pernah sangat berharga

Semua mata memujaku

Sampai kau datang dalam hidupku

Segalanya berubah

Kau mengambil hatiku

Jadikannya kelabu

Kau menghancurkan semua impian

Yang tersimpan sejak dulu

Kau racuni cintaku

Hingga menjadi benci

Tak lelah aku setia

Tersiksa sendiri

Go, go, go, go

Betapa ingin ku berlari (berlari)

Dan terlepas dari dirimu

Tapi semakin ku mencoba

Aku ingin kembali

Kau mengambil hatiku

Jadikannya kelabu

Kau menghancurkan semua impian

Yang tersimpan sejak dulu

Kau racuni cintaku

Hingga menjadi benci

Tak lelah aku setia

Tersiksa sendiri

Kau mengambil hatiku

Jadikannya kelabu

Kau hancurkan segala impian