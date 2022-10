Lirik Lagu Pentagon – One Shot dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Pentagon – One Shot

Are you ready? One shot

Ready? One shot

Ready? One shot

Last hantang

Dugeungeorimi deullineunga?

Kkeunnal ttaekkajin kkeuteomneun ssaum

(Woah, ooh-woah, woah, ooh-woah)

Bittersweet, my life

Kkamppakgeorineun neonsaine dulleossa

Oh, oh, hold me tight

Look up the sky, shooting star

(Uh, uh) I wanna be like you

Doo-doo-doo-doo-doo

Neoreul hyanghae danggyeotdeon trigger

Han bal namgyeo nwa dasi neoege gyeonyang

I'm back, click, bang-bang

Are you ready? One shot

Ready? One shot

You ready? One shot

Last hantang

Malhal su eomneun tteollim (Ooh-woah, ooh-woah)

Neol hyanghae jojun bullet (Ooh-woah, ooh-woah)

Watch out, bang, bang

Watch out, bang, bang

Last one shot

Oh, oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Ssogi jikjeon

Oh, oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Nae sone japin tteollimgwa

Balmite tteoreojineun sigeunttam

Jogakjin dare bichin star

(Uh, uh) I wanna be like you

Doo-doo-doo-doo-doo

Neoreul hyanghae danggyeotdeon trigger

Han bal namgyeo nwa dasi neoege gyeonyang

I'm back, click, bang, bang

Are you ready? One shot

Ready? One shot

You ready? One shot

Last hantang

Malhal su eomneun tteollim (Ooh-woah, ooh-woah)

Neol hyanghae jojun bullet (Ooh-woah, ooh-woah)

Watch out, bang, bang

Watch out, bang, bang

Last one shot

Shot

Shot

Ready?

Are you ready?

Life is bittersweet

Sseudisseun i gil kkeuten

Life is beautiful

Areumdaummani

Malhal su eomneun tteollim (Ooh-woah, ooh-woah)

Neol hyanghae jojun bullet (Ooh-woah, ooh-woah)

Watch out, bang, bang

Watch out, bang, bang

Last one shot (Hey)

Oh, oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Ssogi jikjeon

Oh, oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Are you ready? One shot

Ready? One shot

You ready? One shot

Last hantang

Kredit:

Penyanyi: Pentagon

Tahun rilis: 2022

Album: In:vite U

Label: Cube Entertainment

Fakta Menarik

Lagu One Shot merupakan salah satu track dari album berjudul In:vite U yang dirilis Pentagon pada 2022.

In:vite U menduduki puncak Tangga Album Gaon dalam bulan perilisannya, menjadikannya album ini sebagai album pertama Pentagon yang menempati posisi 1 di Gaon.