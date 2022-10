Lirik BERMUDA TRIANGLE - ZICO ft. Crush & DEAN dan Fakta di Baliknya

Lirik BERMUDA TRIANGLE - ZICO ft. Crush & DEAN

[Refrain: DEAN]

Sonmoge Rolex ijen boring

Gilgeoril dobaehae uri noraen

Norira bogien igeon beomjoe

Don't let 'em in, let 'em in

Get out my zone

We, we, we never know

We, we, we never talk

'Cause we, we, we criminal

Don't let 'em in, let 'em in

Get out my zone

[Verse 1: ZICO]

Who? 3FANXY's in here

Sap daesin maikeu jwigo

Han gonman patdeon idiots

What we do? tuk naetda hamyeon, boom

Bulgwa myeot nyeon hu jayeonseure jangakan media

Mungchimyeon dakchigo isseodo kontencheu, huh

Mwon iri nan geoya 92nyeondoen, huh

Yeoksina gwasineun budam eomneun sojae, huh

Yaedeura ppakchimyeon inteonet jeopsokae

Anybody, anybody

Obeuje yeokari wae neombwa mein jari

Sedaereul dwibakkwo daesega doeeo

Ne jangnaehuimangi doen se eolgani

Not cocky haru dongseoneun mudae wi

Ttoneun jageopsil life of ocheonman bunui il

Hakuna Matata nalgae chyeo padeudak

Get money, get famous, yeah, it's our time

[Chorus: Crush]

(Crush)

Nuul jaril jedaero bogo nuwoyaji

Y'all fake bitches tryna act like me

Anjaseo meongman ttaeryeodo nae sopa wie (ssodajineun)

Mula, mula, we gon' pour up

Murder, murder, sumeul jungnyeo

Sangkwaehae ne meori wie gonggi

Nobody can't come over here

[Verse 2: ZICO]

(Bermuda) urin hwanginjong but I got black soul

Bap meokdeut silgeome sillyeogeneun yeui eopseo

Sibiga mokjeogin reviewna interview

So cute, uulhal ttae bomyeon ttak igeodeun, aight

What makes you upset? nae seonggongi cheotjjae

Aguineun eopseotgo danji, I'm sure of my success

Maneun stage, maneun cams, maneun fans

Tikeseun maejindoego baro chagijage maejinhae, imagine it

Wieseo boneun janggwaneun areumdauna

Badak chyeobon nan nopiui wiheomhameul ara

Gwaroga chejil an hae ringgeo tuhon

Hyuga bannabi noemul gongyeomyeon wibeop jung

Who paint a perfect picture keun geurim jung ilbu

Nae ilgeosuiltujogeun seganui jipjung

I'm not done yet, nollan jaegineun tallyeongman domne

Jeoldae jeolje mothae, I'm so fanxy

[Chorus: Crush]

Nuul jaril jedaero bogo nuwoyaji

Y'all fake bitches tryna act like me

Anjaseo meongman ttaeryeodo nae sopa wie (ssodajineun)

Mula, mula, we gon' pour up

Murder, murder, sumeul jungnyeo

Sangkwaehae ne meori wie gonggi

Nobody can't come over here

[Verse 3: ZICO & DEAN]

(Don't test us)

Jeungmyeongeun anjungedo eopseo

Not interested, get your casket

Neon cham jaesu eomneun samgakgwangyee eolkyeosseo, there's no exit

Sasil i badaneun neoui saemi neomchyeo mandeureojin sem

Jaemisseo boindago ttwieodeulda dead

Se gaeui keun hoek geueo jikjikjik

Ppittureojin uisik jamjaewo ne meori wie ttuiwo "ZZZ"

[Chorus: ZICO]

Mula, mula, we gon' pour up

Murder, murder, sumeul jungnyeo

Neon bal ppaego son ssiseo geureom, mission clear

Who's more gorgeous?

New World Order, that's what we are

[Refrain: DEAN]

Sonmoge Rolex ijen boring

Gilgeoril dobaehae uri noraen

Norira bogien igeon beomjoe

Don't let 'em in, let 'em in

Get out my zone

We, we, we never know

We, we, we never talk

'Cause we, we, we criminal

Don't let 'em in, let 'em in

Get out my zone