Lirik Heart-Shaped Box – Nirvana dan Fakta di Baliknya

She eyes me like a Pisces when I am weak

I've been locked inside your heart-shaped box for weeks

I've been drawn into your magnet tar pit trap

I wish I could eat your cancer when you turn black

Hey

Wait

I got a new complaint

Forever in debt to your priceless advice

Hey

Wait

I got a new complaint

Forever in debt to your priceless advice

Hey

Wait

I got a new complaint

Forever in debt to your priceless advice

Your advice

Meat-eating orchids forgive no one just yet

Cut myself on angel hair and baby's breath

Broken hymen of Your Highness, I'm left black

Throw down your umbilical noose so I can climb right back

Hey

Wait

I got a new complaint

Forever in debt to your priceless advice

Hey

Wait

I got a new complaint

Forever in debt to your priceless advice

Hey

Wait

I got a new complaint

Forever in debt to your priceless advice

Your advice

Credit

Artis : Nirvana

Songwriter : Kurt Cobain

Album : In Utero

Dirilis : 1993

Genre : Grunge, Alternative/Indie, Metal, Rock

Fakta di balik lirik lagu Heart-Shaped Box – Nirvana

Kurt Cobain, vokalis Nirvana sekaligus pencipta lagu tersebut, mengklaim bahwa lagu ini terinspirasi dari liputan televisi tentang anak-anak yang menderita kanker. Namun, banyak yang percaya itu benar-benar ditulis tentang hubungannya yang goyah tetapi penuh gairah dengan istrinya, Courtney Love.

Lirik memang cenderung ke arah interpretasi yang terakhir ini, karena mereka tampaknya menyibukkan diri dengan romansa yang tidak stabil antara dua individu. Perlu dicatat bahwa liriknya menyebutkan masing-masing tanda astrologi Pisces dan Cancer, Cobain’s dan Love’s.