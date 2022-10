Lirik Lagu Pentagon – Shine dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Pentagon – Shine

naneun mworalkka eum

aju oraejeonbuteo neoreul eum

jo jo joahaesseottago neul

[ED/JH] jigeum malhandamyeon mwoga dallajilkkayo

dallajilge eopneun mameul gajin neoneun

machi ppuri gipeun namu gataseo

shini gobge bijeun han songiye flower

sarajiji ma dallajiji ma

naega neoreul joahaedo nobody knows

dareun yeojal bwado nobody's like you

yonggiga eopseoseo I'm sorry

deo mamkkeot biuseo geurae naneun

neoreul saranghaneun jjijiri jjijiri

geurae naneun meojeori meojeori

nan neohanteneun geomeori geotjeori

i sesang neo hanamyeon dwae

Baby I'm only yours oh oh oh

I'm only yours oh oh no

nananannannanan gyeolguge nan

nan sarang apeseon neul jjijiri

eum eum naneun mworalkka

ajikdo mani joahal geot gata

wae daeche mareul mothalkka gijugeun eorinae gatda

eum eum dareun saram mannaji ma

nae gaseum muneojige geureoji mayo

binteumeopneun geudaeege nan muriilkkayo

teong bin mameun gongteoinde meorissogeun teojine

Oh mam eonje ireoke dwaebeoryeotnayo

naega neoreul joahaedo nobody knows

dareun yeojal bwado nobody's like you

yonggiga eopseoseo I'm sorry

deo mamkkeot biuseo geurae naneun

neoreul saranghaneun jjijiri jjijiri

geurae naneun meojeori meojeori

nan neohanteneun geomeori geotjeori

i sesang neo hanamyeon dwae

Baby I'm only yours oh oh oh

I'm only yours oh oh no

nananannannanan gyeolguge nan

nan sarang apeseon neul jjijiri

yutoda

nega naye chueogi dwae bogoman isseodo himi nane

i haneure bichi nane nae mami neoege dakireul bara

malhaji anado know know know

eonjena nae mameun neo neo neo

areumdaun geudaewa georeogago shipeo

Everybody knows hangaji malhal ge isseo

Listen to my heart nan ne ape seomyeon tteollyeo

geurae love you love you love you

Like you like you like you

neoreul saranghae

neoreul saranghaneun jjijiri jjijiri

geurae naneun meojeori meojeori

nan neohanteneun geomeori geotjeori

i sesang neo hanamyeon dwae

(Everybody says) nunnunanna neowa na

(My baby) nuneul gama mwo halkka

(ppoppo) gugukkakka butterfly

ijeya nan

na sarang apeseon neul bitnari

Kredit

Penyanyi: Pentagon

Album: Positive

Tahun rilis: 2018

Label: Cube Entertainment, Kakao M

Fakta Menarik

Lagu Shine memiliki melodi unik dan koreografi yang powerful.

Dari seluruh lagu yang dimiliki grup itu selama berkarir, Shine merupakan lagu pertama yang musik videonya menembus 200 juta penonton.