Lirik Lagu The Summer Ends – American Football, Band Emo Legendaris

Lirik Lagu The Summer Ends – American Football

I'm thinking about

Leaving

How I should say goodbye

With a hand shake

Or an embrace

Or a kiss on the cheek

Possibly all three

Well maybe I've been wrong

Maybe my intentions

Are irrelevant

But honestly it's not just for me

We've both been so unhappy

So let's just see

What happens

When the summer ends

Credit

Artist: American Footbal

Songwriters: Michael Thomas Kinsella / Steven Joseph Lamos / Stephen Michael Holmes

Fakta di baliknya

American Football merupakan band emo yang berasal dari Amerika Serikat. Band ini mengawali debutnya melalui EP pada tahun 1998 berlanjut dengan album penuh pada tahun berikutnya dengan menghadirkan lagu-lagu seperti ‘Never Meant’ dan ‘Honestly?’.

Lagu ‘The Summer Ends’ merupakan lagu yang sukses melambungkan nama band American Football sebelum akhirnya sempat hiatus. American Football lalu kembali dengan album kedua mereka pada tahun 2006. Tidak sampai situ saja, mereka juga merilis album ketiga mereka di tahun 2019, menggandeng vokal wanita untuk membuat album terbarunya berbeda dengan sebelumnya.