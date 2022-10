Lirik Lagu Blue Flame – ASTRO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Blue Flame – ASTRO

I yah yah yah yah yah yah yah yah

I yah yah yah yah yah

Geurae i sarangeun Crazy

Neowa nae gamjeonge ondoneun dalla

Geunde yeojeonhi neon Burn me

Apa yejeongwa dareun mugamjeonghan Touch

Neoye maeumeun shigeoganeunde

Nasseon chan baram bureooneunde

Byeonhameopshi wae naneun neoinji Cause

I sesangi chagawojilsurok

Nameun nae shimjangi tadeuldorok tteugeobge

With your blue flame

Light a blue flame

Nege dallyeoga Running running

Naye modeun geol ssoda Falling falling

Neoege nal deonjyeo Like blue flame

Neoye sonkkeute

Naeryeoantteut sarojabhyeo

Cheon soge nogyeonae geureoke

Neoege nal deonjyeo Like blue flame

Neoye sonkkeute

Yah hwak kkeullyeo neoman chyeodaboge dwae igeon bunmyeong

(I yah yah yah yah yah yah yah yah)

Neodo neukkyeojil geoya heottwen gamjeongi aniran geo

Nan baneunghaetgo neodo badajumyeon dwae

(I yah yah yah yah yah)

Kkeutkkaji gago shipeo

I bami kkeutnagi jeon geuttaekkaji

Neoran haessareun jjalbajineunde

Jiteun eodumeun gireojineunde

Nae haruneun wae jeonbu neoinji Cause

I sesangi eoreobuteo gado

Nameun nae shimjangi tadeuldorok tteugeobge

With your blue flame

Light a blue flame

Nege dallyeoga Running running

Naye modeun geol ssoda Falling falling

Neoege nal deonjyeo Like blue flame

Neoye sonkkeute

Naeryeoantteut sarojabhyeo

Cheon soge nogyeonae geureoke

Neoege nal deonjyeo Like blue flame

Neoye sonkkeute

I yah yah yah yah yah yah yah yah

I yah yah yah yah yah

Meoreojyeo gane tto tto tto tto

Nege knock knock knock knock

Daedab eopseodo pogi mot hae neol neol neol

Don't blame it on me

You brought the flame in my heart

Uriga eoduwojilsurok taoreune deo deo deo deo

Nan deo beotil su isseo neoraseo

Badak kkeutkkaji tteoreojyeodo joa

Ni mame ssahyeogal Everyday

Geu wie saegyeojil Footprint

Cause i sesangi jeonbu byeonhaegado

Ojik nae gyejeoreun neo hanan deut geureoke

With your blue flame

Light a Blue flame

Nege dallyeoga Running running

Naye modeun geol ssoda Falling falling

Neoege nal deonjyeo Like blue flame

Neoye sonkkeute

Naeryeoantteut sarojabhyeo

Cheon soge nogyeonae geureoke

Neoege nal deonjyeo Like blue flame

You're my blue flame

Credit

Artis: ASTRO

Album: Blue Flame

Rilis: 2019

Genre: K-Pop

Penulis lagu: VO3E, Tiyon “TC” Mack, Hwang Yu Bin, Jin Jin, Rocky

Fakta di Balik Lagu Blue Flame – ASTRO

Lagu ini merupakan lagu utama dari mini album keenam boy group asal Korea Selatan, ASTRO yang berjudul sama “Blue Flame” dan dirilis pada 20 November 2019 bersama dengan video musiknya melalui Fantagio Music. Dua anggota ASTRO, Jin Jin dan Rocky ikut berpartisipasi dalam penulisan lirik di bagian rap.