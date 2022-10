Lirik Lagu Walking Back Home – Vira Talisa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Walking Back Home - Vira Talisa

Mr. Blue Melville was a sailor at dawn

He sailed on his ship as I walked through the shore

He took all the glitter and left me away

And Mr. Blue Melville has gone

The night was brighter when you lingered

And love was a mystery 'till you walk by my side

But now my heart's singing and tonight I'll be fine

Without you I'm walking back home

The night was brighter when you lingered

And love was a mystery 'till you walk by my side

But now my heart's singing and tonight I'll be fine

Without you I'm walking back home

Credits

Artis: Vira Talisa

Album: Vira Talisa

Rilis: 2016

Genre: Alternatif/Indie, Pop

Fakta di Balik Lagu Walking Back Home

Walking Back Home merupakan lagu pembuka untuk mini album atau EP dari Vira Talisa. Lagu tersebut salah satu lagu hits Vira yang dirilis pada tahun 2016. Ternyata, lagu ini adalah lagu debut Vira Talisa.

Kemudian, Vira merilis video klip lagu tersebut melalui kanal YouTube Orange Cliff pada tahun yang sama.