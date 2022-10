Lirik Lagu Wonderland – ATEEZ dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Wonderland – ATEEZ

All eyes on me now

If you still doubt mine

It's too pointless

We're still young and wild

We gonna find new world to be mine

Jidoga bureuneun got geu seomeun got

Maninui kkumija geop

Kkeute kkumkkuneun sijak nalgaereul pyeogo

Yeongwonhi cheoleopsge like Peter

Teojildeushan

Simjangeul pump it up

Pullindeushan

Jumeogeul kkwak jwieo

Ja yeollinda jinsirui mun geu apeseo

Buswobeoril deusi we on fire

Neoneun yeogiseo meomchul tenga

Geutorok wonhadeon geosi yeogie oh

Dasi doraol su eopseodo

Oh we must going on

Gaja

Gaja

Kkeuti gidarineun sijageuro

On my my way modu bareul majchugo

On my my way hana dul hamyeon ttwieo

On my my way eopsneun gildo mandeureo

Eoseo gaja eoseo gaja

Kkeuti gidarineun sijageuro

Ready now for next journey

Sum chamgo dallyeo

Naega dallyeoganeun get money

I got a win deo oechyeodae

Acreboda keuge chyeobeorineun taembeorin

Jaek seupaerouboda nopi

Garago na garago nan heundeullim eopsi

Ttaeryeo BANG BANG danbeone sumi

Machi down with us get it going

Teojyeobeoryeodo

Sanggwaneopseo nan

Jigeum igoseun

Kkeutui sijak

Ja yeollinda jinsirui mun geu apeseo

Buswobeoril deusi we on fire

Neoneun yeogiseo meomchul tenga

Geutorok wonhadeon geosi nunape oh

Dasi doraol su eopseodo

Oh we must going on

Gaja

Gaja

Kkeuti gidarineun sijageuro

On my my way modu bareul majchugo

On my my way hana dul hamyeon ttwieo

On my my way eopsneun gildo mandeureo

Eoseo gaja eoseo gaja

Kkeuti gidarineun sijageuro

Breaking the wall oh oh

Nugunganeun

Gaya hal gos

Swipjimaneun anhdeorado

Geu iyuga urin mame deureo

Ttwieo ttwieo

Ttwieo ttwieo

Ttwieo ttwieo

Eoseo gaja eoseo gaja

Kkeuti gidarineun sijageuro

On my my way modu bareul majchugo

On my my way hana dul hamyeon ttwieo

On my my way eopsneun gildo mandeureo

Eoseo gaja eoseo gaja

Kkeuti gidarineun sijageuro

Gaja

Credit

Artis: ATEEZ

Album: Treasure Ep.Fin: All to Action

Rilis: 2019

Genre: K-Pop, Hip Hop/Rap

Penulis lagu: EDEN, LEEZ, BUDDY, Ollounder, Hongjoong, Mingi

Fakta di Balik Lagu Wonderland – ATEEZ

“Woderland” merupakan lagu utama yang dinyanyikan oleh boy group asal Korea Selatan, ATEEZ dalam album full pertama mereka yang berjudul “Treasure Ep.Fin: All to Action”. Lagu ini dirilis pada 8 Oktober 2019 bersamaan dengan video musiknya.