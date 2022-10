Lirik Lagu Electric Kiss – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Electric Kiss – EXO

karada wa koko ni ite

kokoro wa koko ni inai

Come on tell me where you at

(Tell me, tell me where you at)

Why don’t you tell me where you at

(Come on, tell me where you at, at)

Forty seconds no ma ni

shiranai kimi ni naru

Come on tell me where you at

(Tell me, tell me where you at)

Why don’t you tell me where you at

(Come on, tell me where you at, at)

nariyamanai Beat

motareru ???

mimi ni kuchi wo yosette

sotto Screaming, oh

dare ni mo kikarenai you

sakenderu ai no Wordsoto ni nomikomarete

One more dandan noboritsumetai

chikazuku kuchibiru ga

It’s gonna be electric

furenai girigiri de

It’s gonna be electric

Ooh baby, baby me wo tojinai te

Bounce bounce abareteru Heart

hibana tobichireba Boom

It’s gonna be electric

shibireru shigeki de Down

It’s gonna be electric

Ooh baby, baby mada furenai te

saiaku na kisu ga shitainda

sou nokoridasu made

kono mama jirashite ii kai

So electric, so electric yeah

tareta tareta dare ga dare no nani wa ni

ireba baka ga baka ni haba wo kikaseteru

Baby, baby what it is yeah

Baby, baby what it is

Oh baby, baby what it is yeah

datte dare ga dare no mono no are no sore

dashi heta ni tedashi sureba ashi mo te mo deru

Baby baby what it is yeah

Baby, baby what it is

Oh baby, baby what it is yeah

nariyamanai Beat

motareru ???

mimi ni kuchi wo yosette

sotto Screaming, oh

semai kono machi wo mou

Get out, we gon’ nukedasou

kono yami ni magirete

One more dandan noboritsumetai

chikazuku kuchibiru ga

It’s gonna be electric

furenai girigiri de

It’s gonna be electric

Ooh baby, baby me wo tojinai te

Bounce bounce abareteru Heart

hibana tobichireba Boom

It’s gonna be electric

shibireru shigeki de Down

It’s gonna be electric (Electric kiss)

Ooh baby, baby mada furenai te

saiaku na kisu ga shitainda

sou nokoridasu made

kono mama jirashite ii kai

So electric, so electric yeah