Lirik Lagu Betapa Aku Mencintaimu – Vagetoz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Betapa Aku Mencintaimu – Vagetoz

Betapa aku mencintaimu

Dengan sepenuh hatiku

Betapa aku menyayangimu

Lebih dari yang kau tahu

Uh-uh-hu-uh

Oh-ho-oh-oh-ho-oh

Ingin ku bahagiakan dirimu

Setiap saat bersamaku

Seperti janjiku kepadamu

Takkan pernah kuingkari, wo

Aku 'kan s'lalu ada di dekatmu

Aku 'kan s'lalu menemani harimu

Kau harus tahu

Betapa aku mencintaimu, wo-ho-oh

Aku 'kan s'lalu ada di dekatmu

Aku 'kan s'lalu menemani harimu

Kau harus tahu

Betapa aku mencintaimu, ho-oh

Aku 'kan s'lalu ada di dekatmu

Aku 'kan s'lalu menemani harimu

Kau harus tahu

Betapa aku mencintaimu, wo-ho

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, ho-oh-ho-oh

Oh-oh-ho, oh-oh-oh-ho

Betapa aku mencintaimu

With everything inside of me