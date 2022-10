Lirik Lagu Ingatlah Hari - Project Pop Hari Ini dan Fakta di Baliknya

Ingatlah Hari - Project Pop

Kawan, dengarlah yang akan aku katakan

Tentang dirimu setelah selama ini

Ternyata kepalamu akan selalu botak

Eh, kamu kaya gorila

Cobalah kamu ngaca tu bibir balapan

Daripada gigi lo kaya kelinci

Yang ini udah gendut suka marah-marah

Kau cacing kepanasan

Tapi 'ku tak peduli

Kau selalu di hati

Kamu sangat berarti, istimewa di hati

Selamanya rasa ini

Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing

Ingatlah hari ini

Ketika kesepian menyerang diriku

Nggak enak badan, resah nggak menentu

Kutahu satu cara sembuhkan diriku

Ingat teman-temanku

Don't you worry, just be happy

Temanmu di sini

Kamu sangat berarti, istimewa di hati

Selamanya rasa ini

Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing

Ingatlah hari ini

Don't you worry, don't be angry

Mending happy-happy