Lirik Lagu Please Don't - K.Will dan Fakta di Baliknya

Please Don't - K.Will

Naranhi anjeun jadongcha sogeseon

Eumakdo heureuji anha

Neul japgo itdeon ni oensoneuro neo

Ibsulman tteutgo isseo

Niga hal mal ara geu malmaneun mara

Don't know why don’'t know why

Ilbun ilcho deo kkeulgo sipeunde

Teong bin gil nareul jaechokhae

Bingbing doraon neoui jip api na

Iksukhae nunmuri nawa

Haruga meolge chajaon yeogiseo

Gireul naega irheun geot gata

Ireojima jebal tteonajima jebal

Don'’t know why don'’t know why

Bido an oneun yurichang neomeo

Ppuyeoke meoreojineun neo

Malcheoreom swipjin anheun neol bonaeya handaneun il

Doraseoseo nal beorigo ganeun neol boji mothago tteolgugo maneun

Nunmuldo ijen dakkayagetji jumeoni sok niga jwotdeon sonsugeoneul sseoya hal ji ijen beoryeoya halji

Wae tteollimi meomchujil anchi

Michincheokhago neol jaba boryeo haedo

Nae momi nae mareul jal deutjireul anha

Cha ane nameun ni hyanggie chwihae

Yeongyeong kkaego sipji anheungeol

Ireojima jebal (Jebal) Tteonajima jebal(Jebal)

Dorawa (Dorawa) Dorawa (Dorawa)

Niga tteonagan binjari wien

Chagaun hyanggiman nama

Ireojima jebal tteonajima jebal

Dorawa (Dorawa) Dorawa (Dorawa)

Nameun hyanggiman ango isseulge

Dorawa ni jariro

Artis : K.Will

Album : The Third Album Part 1

Penulis lagu : Kim Eana, K.Will, Kim Do-hoon (RBW)

Rilis : 2011

Genre : Korea Ballads, K-Pop