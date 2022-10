Lirik Lagu Rose – Taeyong NCT, Seulgi Red Velvet dan Fakta di Baliknya

Rose – Taeyong NCT, Seulgi Red Valvet

[Chorus: Taeyong]

I'm jumping through that ro-ro-rose

Neoui gasi dotan maltudo nal magaseojin mothae

Jumping through that ro-ro-rose

Hangeoreumssik hangeoreumssik



[Verse 1: Seulgi]

Neon naege ppajyeodeureosseo

Heeonaoryeo hajima

I gasiga neoreul dachige hajin ana

Geunyang my baby you know

Ja salmyeosi deo cheoncheonhi geurae dagawabwa

Narang ttodasi nuneul matchuni neon jjarithal geol

Ireon nari ogikkaji jom orae geollingeotgatji

Now I know we feel the same something



[Pre-Chorus: Seulgi]

Bulgeunbit rose geu sogeuro

Hangeoreum hangeoreum naegero



[Chorus: Taeyong & Seulgi]

I'm jumping through that ro-ro-rose

Neoui gasi dotan maltudo nal magaseojin mothae

Jumping through that ro-ro-rose

Hangeoreumssik hangeoreumssik



[Verse 2: Taeyong]

Bupullyeogaji kkum Jangmibate nuumyeon apeulgeol almyeonseodo

Geureon kkumeul kkuge doene sangcheotuseongiui na sonkkeute maechin bangulbanguri

Naemameul seolmyeonghae jujana neo deo baraneun geol ara geuraeseo munjeya

Neon guji gasiro sangcheonaeji anneundamyeon gyeolguk geugeon bulgahagetji kkum

Nan every day, every night onjongil ne saenggakppun

Neoreul honja dugin sileoseo neol channeun kkum

Geujeo dan harumanirado neowa achimeul geuryeobomyeo yaegireul deudgo

Eoddeon bamen neowa namanui eoneoro kkumsogeseo yeohaenghago sipeo



[Chorus: Taeyong & Seulgi]

I'm jumping through that ro-ro-rose

Neoui gasi dotan maltudo nal magaseojin mothae

Jumping through that ro-ro-rose

Hangeoreumssik hangeoreumssik



[Bridge: Taeyong & Seulgi]

Gasideombul sogeul jina Bami ogi jeone

Neoneun eodiseodeun binna nan neol chajeul su isseo

Uriga mannan geu hue bami ondamyeon

Hwangholgyeong sok gachi neol hamkke maji hal tende



[Chorus: Taeyong & Seulgi]

I'm jumping through that ro-ro-rose

Neoui gasi dotan maltudo nal magaseojin mothae

Jumping through that ro-ro-rose

Hangeoreumssik hangeoreumssik

Credit

Artis: Taeyong NCT dan Seulgi Red Valvet

Dirilis: 2021

Penulis lagu: Taeyong NCT

Komposer : Taeyong NCT

Single : Ke-6

Fakta Lirik Lagu Rose – Taeyong NCT dan Seulgi Red Valvet

Lagu Koloborasi

Lagu ini adalah hasil koloborasi artis kenamaan SM Entertaiment. Dalam lagu ini Taeyong menggandeng Seulgi Red Valvet sebagai teman duetnya.

Sebelumnya, Seulgi Red Valvet sempat menjadi teman duet dance Taeyong NCT di acara MAMA 2017. Lagu koloborasi ini hanya dirilis di akun SoundCloud milik Taeyong NCT. Banyak penggemar yang mengapresiasi kerja keras Taeyong NCT.

Bertajuk Rose(Mawar Marah)

Lagu Rose ini memiliki makna mawar merah yang melambangkan kisah percintaan. Pada lagu ini, Taeyong NCT mengisahkan pasangan kekasih yang saling takut mendekati satu sama lain.