Lirik Lagu Magic – Lyla dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Magic - Lyla

Kau hanya tersenyum

Aku terpikat

Kau hanya berkedip

Aku terpesona

Saat kau bicara

Aku tak kuasa

Mendengar suaramu

Semua yang kau lakukan is magic

Semua yang kau berikan is magic

Semua yang kau lakukan is magic

Semua yang kau berikan is magic

Bagiku kau yang terindah

Mahakarya Tuhan

Menciptakanmu

Begitu indahnya

Makhluk sepertimu

Saat kau bicara

Aku tak kuasa

Mendengar suaramu

Semua yang kau lakukan is magic

Semua yang kau berikan is magic

Semua yang kau lakukan is magic

Semua yang kau berikan is magic

Bagiku kau yang terindah