Lirik Lagu IDGAF - Dua Lipa dan Fakta di Baliknya

IDGAF - Dua Lipa

You call me all friendly

Telling me how much you miss me

That's funny, I guess you've heard my songs

Well, I'm too busy for your business

Go find a girl who wants to listen

'Cause if you think I was born yesterday

You have got me wrong



So I cut you off

I don't need your love

'Cause I already cried enough

I've been done

I've been moving on, since we said goodbye

I cut you off

I don't need your love, so you can try all you want

Your time is up, I'll tell you why



You say you're sorry

But it's too late now

So save it, get gone, shut up

'Cause if you think I care about you now

Well, boy, I don't give a fuck



I remember that weekend

When my best friend caught you creeping

You blamed it all on the alcohol

So I made my decision

'Cause you made your bed, sleep in it

Play the victim and switch your position

I'm through, I'm done



So I cut you off

I don't need your love

'Cause I already cried enough

I've been done

I've been moving on, since we said goodbye

I cut you off

I don't need your love, so you can try all you want

Your time is up, I'll tell you why



You say you're sorry

But it's too late now

So save it, get gone, shut up

'Cause if you think I care about you now

Well, boy, I don't give a fuck



I see you tryna get to me

I see you begging on your knees

Boy, I don't give a fuck

So stop tryna get to me

Tchh, get up off your knees

'Cause, boy, I don't give a fu-u-uck



About you

No, I don't give a damn

You keep reminiscing on when you were my man

But I'm over you

Now you're all in the past

You talk all that sweet talk, but I ain't coming back



Cut you off

I don't need your love

So you can try all you want

Your time is up, I'll tell you why

(I'll tell you why)



You say you're sorry

But it's too late now

So save it, get gone, shut up

(Too late now)

'Cause if you think I care about you now

Well, boy, I don't give a fuck

(Boy, I don't give a fuck)



I see you tryna get to me

I see you begging on your knees

Boy, I don't give a fuck

So stop tryna get to me (get to me)

Tchh, get up off your knees

'Cause, boy, I don't give a fuck

Credit

Dirilis: 2017

Album: Dua Lipa

Artis: Dua Lipa

Genre: Pop

Nominasi: BRIT Award untuk British Single, MORE



Fakta di balik lirik

Rilis lagu

Lagu tersebut dirilis pada 12 Januari 2018 sebagai single kedelapan dan terakhir dari album debut Lipa, Dua Lipa .



Merupakan Kisah Nyata dari Dua Lipa

Dua Lipa sempat ditanya apakah dari kisah lagu tersebut merupakan kisah nyatanya atau bukan. Ia menjawab antara iya atau tidak, dan sedikit membenarkan bahwa kisahnya tertera dalam lagu tersebut.



Makna lagu

Makna lagu IDGAF (I don’t give a fu*ck), yakni menceritakan tentang perasaan muak dan leganya seseorang setelah berhasil meninggalkan kekasihnya yang memiliki sikap tidak puas dengan 1 wanita dan genit kepada banyak wanita alias melakukan perselingkuhan.



Mantan kekasihnya sempat berusaha dengan berbagai cara, untuk meminta kembali bersama namun tidak digubris sama sekali, karena ia sudah tidak peduli.



Menurut Dua Lipa lagu ini merupakan perpisahan yang sempurna, karena telah menyampingkan sisi peduli karena menyadari bahwa mantan kekasih memiliki kesalahan yang cukup besar.



Makna dibalik Video Klip Lagu IDGAF

Dari video klip yang dirilis bersamaan dengan lagunya, ternyata memiliki makna yang selaras dengan lagunya.



Dalam video klipnya menampilkan duel Dua Lipa yang masing-masing memiliki koreografi penarinya sendiri. Ada dua berpakaian merah yang menggambarkan sisi tangguh dan dua merah muda menggambarkan sisi lembut yang bertarung satu sama lain.



Kedua sisi ini saling bertarung dengan tujuan untuk memberikan kesadaran bahwa mencintai diri sendirilah yang akan membantu menyelesaikan hal negatif yang menghadang dirinya. (Shinta Aprilianty)***