Lirik Rahasia Hati – Nidji dan Fakta di Baliknya

Rahasia Hati – Nidji

Ku coba merangkai kata cinta

Walaupun ku bukanlah pujangga yang bisa

Tuliskan kata-kata yang indah

Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan

I wanna love you like the hurricane

I wanna love you like a mountain rain

So wild so pure

So strong and crazy for you

Andai matamu melihat aku

Terungkap semua isi hatiku

Alam sadarku alam mimpiku

Semua milikmu andai kau tau

Andai kau tau

Rahasia cintaku

Berdoa dan beranikan diri

Sebelum semua ini terlambat terjadi

I wanna love you like the hurricane

I wanna love you like a mountain rain

So wild so pure

So strong and crazy for you

Andai matamu melihat aku

Terungkap semua isi hatiku

Alam sadarku alam mimpiku

Semua milikmu andai kau tau

Andai kau tau

Rahasia cintaku