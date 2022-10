Lirik Lagu Hello - Treasure dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Hello - Treasure

TREASURE

Forever

I've been all alone, saramdeul sogeseodo

Na honja seominga bwa

Amuri chaewobwado

Teong bin geonman gata

Everywhere I go, nan michin geotcheoreom kkeuteopsi

Mwongareul chaja hemae

I think I've had enough

Don't wanna be alone (Where are you? I need you)

Uyeonira haji ma

Without you, everything's a lie

Wae ije natanan geoya

I'm like hello, hello, hello

Where you've been all my life?

Yeah, yeah, yeah, yeah

Where you've been all my life?

Hello, hello, hello

Where you've been all my life?

I don't wanna go back

Hollo oeroum soge

Eoseo naege geonnejwo

Tell me hello again

Heujibuji gureongteongi

Salui mujigaereul pigo

Biga tteonan eodumi jina neoran

Achimui pumeuro

Mae sungan gamjeongui padoreul oeropge tasseotdeon

Geureon naran nomeul bonaego malhae annyeong tto annyeong

Nae nunmura annyeong sseulsseulhamdo annyeong

Ja ije ttwigi sijakae simjang sorineun pump, pump

Uyeonira haji ma

Without you, everything's a lie

Wae ije natanan geoya

I'm like hello, hello, hello

Where you've been all my life?

Yeah, yeah, yeah, yeah

Where you've been all my life?

Hello, hello, hello

Where you've been all my life?

Woah-oh-ooh, woah-oh-ooh, gijeokcheoreom

Neo-oh-oh, oh-oh, neol mannandamyeon

Bultado joa nan gidaryeosseo

Wonhae gaseum ttwineun love, moksum geol su inneun girl