Lirik Lagu Inner Child – V BTS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Inner Child – V BTS

Geuttae uri

Cham mani himdeureotji

Neomuna meon jeo haneurui byeol

Ollyeobomyeonseo

Geuttaeui neon

Eunhasureul mitji ana

Hajiman nan bwabeoryeonneun geol

Eunsaek galaxy

Apasseul geoya

Neomu himdeureosseul geoya

Kkeuteomneun bicheul

Jjocha nan dallyeotgeodeun

Arithaewa geu yeoreumnarui gonggi

Neomu chagapdeon jaetbit georiui sori

Sumeul masigo ne muneul dudeurine

We gon' change

We gon' change

We gon' change

We gon' change

We gon' change

Ije uri

Mani useosseum hae

Gwaenchaneul geoya oneurui naega

Gwaenchaneunikka

Eojeui neo

Ijen da boyeo

Umteudeon jangmi sok maneun gasi

Anajugo sipeo

Misojin kkoma

Manyang haemalge utdeon ai

Geureon neol bomyeon

Jakku useumi nawa

Arithaewa geu yeoreumnarui gonggi

Neomu chagapdeon jaetbit georiui sori

Sumeul masigo ne muneul dudeurine

We gon' change

We gon' change

We gon' change

We gon' change

We gon' change