Lirik lagu What Is Love? - Twice dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu What Is Love? – Twice

[Verse 1: Nayeon, Jeongyeon]

Maeilgachi yeonghwa sogeseona

Chaek sogeseona deurama sogeseo

Sarangeul neukkyeo

Um sarangeul baewo

Nae ilcheoreom jakku gaseumi ttwieo

Dugeundugeungeoryeo seolleime bupureo olla

Um gunggeumhaeseo michil geonman gata

[Pre-Chorus: Mina, Chaeyoung]

Ooh eonjengan naegedo

Ireon iri siljero ireonalkka

Geuge eonjejjeumilkka? eotteon saramilkka?

[Chorus: Sana, Tzuyu]

I wanna know satangcheoreom dalkomhadaneunde

I wanna know haneureul naneun geot gatdaneunde

I wanna know know know know

What is love?

Sarangi eotteon neukkiminji

I wanna know haru jongil utgo itdaneunde

I wanna know sesangi da areumdapdaneunde

I wanna know know know know

What is love?

Eonjengan naegedo sarangi olkka

[Verse 2: Jihyo, Momo]

Jigeum ireon sangsangmaneurodo

Tteoollyeoman bwado

Gaseumi teojil geot gateunde

Um ireoke joeunde

Manil eonjenga jinjjaro naege

Sarangi ol ttae nan ureobeoriljido molla

Um jeongmal gunggeumhae michil geonman gata

[Pre-Chorus: Mina, Dahyun]

Ooh eonjengan naegedo

Ireon iri siljero ireonalkka

Geuge eonjejjeumilkka? eotteon saramilkka?

[Chorus: Sana, Tzuyu]

I wanna know satangcheoreom dalkomhadaneunde

I wanna know haneureul naneun geot gatdaneunde

I wanna know know know know

What is love?

Sarangi eotteon neukkiminji

I wanna know haru jongil utgo itdaneunde

I wanna know sesangi da areumdapdaneunde

I wanna know know know know

What is love?

Eonjengan naegedo sarangi olkka

[Verse 3: Dahyun, Chaeyoung]

Jigeum sesang eoneu gose salgo inneunji

Dodaeche eonjejjeum nawa mannage doelleunji

Eonje eotteoke uriui inyeoneun

Sijakdoelleunji moreujiman neukkimi eojjeonji

Jinjja joeul geot gata waenji

Yeonghwa deuramabodado deo meotjin

Sarangi ol geoya nae yegam eonjena matji

Eoseo natanabwa

Naneun da junbiga dwaetji ready

[Bridge: Sana, Jeongyeon, Nayeon]

(eodi isseulkka) chajanael geoya

(eodi isseulkka) bogo sipeo jukgesseo

Deo isang chameul su eopseul geonman gata

[Chorus: Jihyo, Nayeon]

Satangcheoreom dalkomhadaneunde

Haneureul naneun geot gatdaneunde

I wanna know know know know

What is love?

Sarangi eotteon neukkiminji

Haru jongil utgo itdaneunde

Sesangi da areumdapdaneunde

I wanna know know know know

What is love?

Eonjengan naegedo sarangi olkka