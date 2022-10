Lirik Lagu Biar Aku Yang Pergi – Aldy Maldini dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Biar Aku Yang Pergi – Aldy Maldini

Tak ku sangka

Semua seperti ini

Semua yang indah

Berubah jadi sirna

Tak habis pikir

Kau tega seperti ini

Meninggalkan aku

Tanpa suatu kepastian

Ku hanya bisa berharap

Kau bahagia di sana

Dengan dia pilihanmu

Walau dia sahabatku

Biar aku yang pergi

Biar aku yang tersakiti

Biar aku yang berhenti

Berhenti mengharapkanmu

Oh Tuhan kuatkan aku

Menerima semua ini

Jika dia memang untukku

Kuharap kembalikan dia padaku

Ku hanya bisa berharap

Kau bahagia di sana

Dengan dia pilihanmu

Walau dia sahabatku

Biar aku yang pergi

Biar aku yang tersakiti

Biar aku yang berhenti

Berhenti mengharapkanmu

Oh Tuhan kuatkan aku

Menerima semua ini

Jika dia memang untukku

Kuharap kembalikan dia padaku

Biar aku yang pergi

Biar aku yang tersakiti

Biar aku yang berhenti

Berhenti mengharapkanmu

Oh Tuhan kuatkan aku

Hoo hoo ooo

(Menerima semua ini)

(Jika dia memang untukku)

Kuharap kembalikan dia padaku

Aku yang berhenti

(Mengharapkanmu)

Kuatkan aku

(Menerima semua ini)

(Jika dia memang untukku)

Kuharap kembalikan dia padaku

Oh Tuhan kembalikan dia padaku

Credit

Artis: Aldy Maldini

Album: Biar Aku Yang Pergi

Rilis: 2017

Genre: Pop

Penulis lagu: Aldy Maldini, Aan Story

Fakta di Balik Lagu Biar Aku Yang Pergi – Aldy Maldini

Lagu “Biar Aku Yang Pergi” merupakan single kedua yang dirilis dan dinyanyikan oleh mantan personel Coboy Junior, Aldy Maldini pada 4 Juni 2017 berbarengan dengan video musiknya. Lagu ini ditulis oleh Aldy sendiri bersama dengan Aan Story.