Lirik Lagu No No No – Apink dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu No No No – Apink

Seulpeohajima no no no honjaga anya no no no

Eonjenanana naege hangsang bichi dwae jun geudae

Nae soneul jabayo ije jigeum dagawa gidae

Eonjena himi dwae julge

Naega himi deul ttae naege dagaon geudae

Salmyeosi naegero wa immatchwo jun geudae

Machi mabeobcheoreom nal gamssajun

Jeongmal ireon gibun cheoeumiya whoa

Gakkeumssigeun geudaedo himdeungayo

Geureoke honja seulpeohamyeon eotteokhae

Hana dulssik buri kkeojyeoganeun gonggan soge

Naega neol bichwojulge

Seulpeohajima no no no honjaga anya no no no

Eonjenanana naege hangsang bichi dwae jun geudae

Nae soneul jabayo ije jigeum dagawa gidae

Eonjena himi dwae julge

Kkumi manteon geudaen neomu tteollideon geuttaee

Sumanheun siryeon soge gijeogeul baraetgo

Galsurok bureooneun barame

Heundeullineun moseup cheoeumiya whoa

Oraetdongan manhido chamannayo

Amu mal anko gogae tteolgumyeon eotteokhae

Hana dulssik gyeoteul tteonaganeun sesang soge

Naega neol bichwojulge

Seulpeohajima no no no honjaga anya no no no

Eonjenanana naege hangsang bichi dwae jun geudae

Nae soneul jabayo ije jigeum dagawa gidae

Eonjena himi dwae julge

Gajang naege himi dwae jueotdeon

Nareul eonjena mideojudeon geudae

Dadeul geumanhae rago malhal ttae

Majimak niga barabol sarang

Ijen naega dwae julge

Seulpeohajima no no no honjaga anya no no no

Eonjenanana naege hangsang bichi dwae jun geudae

Nae soneul jabayo ije jigeum dagawa gidae

Eonjena himi dwae julge

Credit

Artis: Apink

Album: Secret Garden

Rilis: 2013

Genre: K-Pop

Penulis lagu: Shinsadong Tiger, Kupa

Fakta di Balik Lagu No No No – Apink

Lagu ini dirilis pada 5 Juli 2013 dan dinyanyikan oleh girl group asal Korea Selatan, Apink. Lagu ini merupakan lagu utama dari mini album ketiga Apink yang berjudul “Secret Garden”.