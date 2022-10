Lirik Lagu Hello – TREASURE

I’ve been all alone

Aaramdeul sogeseodo na honja seominga bwa

Amuri chaewobwado teong bin geosman gata

Everywhere I go nan michin geoscheoreom kkeuteopsi

Mwongareul chaja hemae

I think I’ve had enough don’t wanna be alone

Where are you I need you

Uyeonira haji ma

Without you, everything’s a lie

Wae ije natanan geoya

I’m like hello hello hello

Where you’ve been all my life

Yeah yeah yeah yeah

Where you’ve been all my life

Hello hello hello

Where you’ve been all my life