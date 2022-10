Lirik Lagu Marathon - DAY6 dan Makna di Baliknya

Lirik Lagu Marathon - DAY6

[Romanized:]

Sijageun widaehaessgo

Neon jasini isseosseo

Ireohgena himi deul jul

Neoneun mollasseo

Eoneu nugudo mollasseo

Mhm

Eoneusae

Da jichyeo isseossgo

Eonjedeun

Jujeoanjeuryeo haneun

Neol bomyeo antakkawosseo

No no

Hajiman jigeum

Can't stop

Meomchwobeorimyeon

Can't stop

Neomuna dwichyeojil georaneun saenggage

Ireonaji moshal georaneun saenggage

Babogati neon

Can't stop

Oh miryeonhagedo

Won't stop

Nega wae dallineunjido moreuneun chae

Yeogikkaji honjaseo oeroi wasseo

Don't you run run run

Manhi himdeuljanha

Ijen georeodo

Gwaenchanha

Gwaenchanha

Jamkkan swieodo joha

Swieomswieomdo joha

Murihaji anhado dwae

Don't you run run run

Manhi himdeuljanha

Ijen georeogado

Gwaenchanha

Jigeum neoui gyeoten

Naega isseo

Hamkke georeoganeun

Naega isseo

So it's okay yeah

Cheoncheonhi gado

It's okay yeah

Sasireun nado neorang

Dareul geo hana eopseo

Apjireun sarami nal

Biusgo isseulkka bwa

Nado meomchuji moshaesseo yeah

Babogati nan

Can't stop

Oh miryeonhagedo

Won't stop

Naega wae dallineunjido moreuneun chae

Yeogikkaji nado honjaseo wasseo

Don't you run run run

Manhi himdeuljanha

Ijen georeodo

Gwaenchanha

Gwaenchanha

Jamkkan swieodo joha

Swieomswieomdo joha

Murihaji anhado dwae