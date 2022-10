Lirik Lagu PSY – Gangnam Style dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu PSY – Gangnam Style

Oppan gangnam style

Gangnam style

Naje neun ttasaroun ingan jeogin yeoja

Keopi hanjanui yeo yureul

Aneun pumgyeog itneun yeoja

Bami omyeon simjangi tteugeowo jineun yeoja

Geureon banjeon itneun yeoja

Naneun sanai

Najeneun neoman keum ttasaroun geureon sanai

Keopi siggido jeone

Wonsyat ttaerineun sanai

Bami omyeon simjangi teojyeo beorineun sanai

Geureon sanai

Areumdawo sarang seureowo

Geurae neo hey geurae baro neo hey

Aleumdawo sarang seureowo

Geurae neo hey geurae baro neo hey

Jigeum buteo gal dekkaji gabolkka

Oppan gangnam style

Gangnam style

Oppan gangnam style

Gangnamstyle

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady oooo

Jeong sughae boijiman

Nol ttaen noneun yeoja

Ittaeda sipeumyeon mukkeotdeon

Meori puneun yeoja

Garyeotjiman wenmanhan

Nochul boda yahan yeoja

Geureon gamgag jeogin yeoja

Naneun sanai

Jeom janha boijiman

Nol ttaen noneun sanai

Ttaega doemyeon wanjeon

Michyeo beorineun sanai

Geunyug boda sasangi

Ultungbul tunghan sanai

Geureon sanai

Areumdawo sarang seureowo

Geurae neo hey geurae baro neo hey

Aleumdawo sarang seureowo

Geurae neo hey geurae baro neo hey

Jigeum buteo gal dekkaji gabolkka

Oppan gangnam style

Gangnam style

Oppan gangnam style

Gangnamstyle

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady oooo

Ttwineun nom geu wie naneun nom

Baby baby

Naneun mwol jom aneun nom

Ttwineun nom geu wie naneun nom

Baby baby

Naneun mwol jom aneun nom

You know what I'm saying

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady oooo

Kredit

Penyanyi: PSY

Tahun rilis: 2002

Album: Psy 6 (Six Rules), Part 1

Label: YG, Universal Republic, School Boy

Pencipta dan Produser: Park Jae-Sang, Yoo Gun-hyung

Demam Gangnam Style

Pada 2002 ketika perilisannya, dunia sempat dilanda demam joget Gangnam Style. Gerakan uniknya yang menyerupai kuda-kuda pun diikuti oleh orang dari seluruh penjuru dunia dan menjadi sensasi di internet.