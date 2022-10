Lirik Lagu PSY – New Face dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu PSY – New Face

Eodil chyeodaboneun geonyago

soljikhi neo geurae neo saengpan

cheoeum mannan neo

wae neol chyeodaboneun geonyago

gunggeumhaeseo seolleseo

natseoleoseo

Uh dugeun dugeun dugeun Woah

chimchakhage seoroseoro salsal alabolkkana

oppa cha haendeul salsal dollyeobolkkana

moreuneunge yakiya

gaekgwansikeun cheot nune

jjikneunge dabiya

tteugeoun Fire

neoui mam naui mam dugeun dugeun dugeun Woah

saram saeroun saram

neomu seolleeoseo eojireowoyo

mannam saeroun mannam

neomu seolleeoseo michigesseoyo

natseon natseon yeojaui natseon hyanggie

Yes I want some new face

natseon natseon yeojaui natseon hyanggie

Yes I want some new face

New face, new face,

new, new, new face

New face, new face,

new, new, new face

wonrae ireon saraminyago

aniolsida igeo bwabwa

nuneul matchwoya nuni maja

jigeum jakeobhaneun geonyago

soljikhi Yes geurae Yes oh yes

Uh dugeun dugeun dugeun Woah

gunghabi tteokinji salsal matchwobolkkana

malhaji anhado alamachyeo bolkkana

almyeon byeongiya eoseo nareul tta

neoui maekjubyeongiya nimui ppongiya

neoui mam naui mam dugeun dugeun dugeun Woah

saram saeroun saram

neomu seolleeoseo eojireowoyo

mannam saeroun mannam

neomu seolleeoseo michigesseoyo

natseon natseon yeojaui natseon hyanggie

Yes I want some new face

natseon natseon yeojaui natseon hyanggie

Yes I want some new face

New face, new face,

new, new, new face

New face, new face,

new, new, new face

Hey we want some new face

(Hey we want some new face)

Hey we want some new face

(Hey we want some new face)

dugeun dugeun dugeun Woah

natseon natseon yeojaui natseon hyanggie

Yes I want some new face

natseon natseon yeojaui natseon hyanggie

Yes I want some new face

Yay yay yay yeah all right new face

Yay yay yay yeah all right new face

dugeun dugeun dugeun Woah new face

Kredit

Penyanyi: PSY

Tahun rilis: 2017

Album: 4X2=8

Label: YG Entertainment

Dibintangi Son Na Eun Eks Apink

Lagu New Face merupakan salah satu lagu dari album 4X2=8 yang musik videonya dibintangi oleh Son Na Eun eks Apink.

Dalam salah satu interview, PSY mengungkap, pemilihan Na Eun untuk menjadi cast pengisi musik videonya merupakan rekomendasi seorang teman.