Lirik Stigma – V BTS, dan Fakta di Baliknya

Lirik Stigma – V BTS

umgyeowasseo I tell you something

geujeo mudeodugien

ijen beotil suga eopsneun geol

wae geuttaen mal mot haessneunji

eochapi apawaseo

jeongmal beotil suga eopseul geol

Now cry neoege neomu mianhal ppunya

tto cry neol jikyeojuji moshaeseo

deo gipi deo gipi sangcheoman gipeojyeo

doedollil su eopsneun kkaejin yuri jogak gata

deo gipi maeiri gaseumman apajyeo

nae joereul daesin batdeon

yeonyakhagiman haessdeon neo

geuman ulgo tell me something

yonggi eopsdeon naege malhaebwa

“gu ttae nahante wae geuraesseo?”

“mian”

dwaesseo naege museun jagyeok isseo

iraeborago jeoraeborago

neoege malhagesseo

deo gipi deo gipi sangcheoman gipeojyeo

doedollil su eopsneun kkaejin yuri jogak gata

deo gipi maeiri gaseumman apajyeo

nae joereul daesin batdeon

yeonyakhagiman haessdeon neo

I’m sorry, I’m sorry,

I’m sorry ma brother

sumgyeodo gamchwodo jiwojiji anheo

“Are you calling me a sinner?”

museun mari deo issgesseo

I’m sorry, I’m sorry,

I’m sorry ma sister

sumgyeodo gamchwodo jiwojiji anheo

So cry

Please dry my eyes



jeo bicci jeo bicci nae joereul bichwojwo

dorikil su eopsneun bulkeun piga heulleonaeryeo

deo gipi maeiri jugeul geosman gata

geu beoreul batge haejwo

nae joereul sahaejwo

jebal