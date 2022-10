Lirik Lagu Aku Yang Tersakiti – Judika Beserta Fakta di Baliknya

Aku Yang Tersakiti – Judika

Pernahkah kau merasa

Jarak antara kita?

Kini s'makin terasa

Setelah kau kenal dia



Aku tiada percaya

Teganya kau putuskan

Indahnya cinta kita

Yang tak ingin kuakhiri



Kau pergi

Tinggalkanku



Tak pernahkah kau sadari?

Akulah yang kau sakiti

Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari



Oh, Tuhan, tolonglah aku

Hapuskan rasa cintaku

Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia



Oh

Wo-uh-yeah



Memang takkan mudah

Bagiku 'tuk lupakan s'galanya

Aku pergi untuk dia



Tak pernahkah kau sadari?

Akulah yang kau sakiti

Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari



Oh, Tuhan, tolonglah aku

Hapuskan rasa cintaku

Aku pun ingin bahagia (walau tak) walau tak bersama dia

Oh-oh, dia



Oh, Tuhan, tolonglah aku

Hapuskan rasa cintaku

Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia, oh-uh



Mm-mm

Kredit Lagu Aku Yang Tersakiti – Judika

Lagu: Aku Yang Tersakiti

Artis: Judika

Penulis: Judika Nalon Sihotang

Lisensi: SME (atas nama Sony Music Entertainment); LatinAutor - SonyATV, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM, Sony Music Publishing, LatinAutorPerf, ASCAP, SOLAR Music Rights Management, dan 13 Lembaga Manajemen Kolektif

Fakta di Balik Lagu Aku Yang Tersakiti – Judika

Aku Yang Tersakiti adalah lagu Judika dalam album yang bertajuk ‘Setengah Mati Merindu’ yang dirilis pada 12 September 2010.

Lagu ini pernah menjadi soundtrack dalam sinetron Si Tito dan Nayla yang dibintangi oleh Titi Kamal dan Didi Riyadi.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menderita karena dikhianati pasangannya yang selingkuh.

Dia merasa pasangannya mulai berubah setelah pasangannya berteman dekat dengan laki-laki lain. Ternyata pasangannya lebih memilik laki-laki itu dibanding dirinya.