Lirik Lagu Again - YUI, dan Fakta di Baliknya

Again - YUI



Yume no tsuzuki oikakete ita hazu na no ni

Magarikunetta hosoi michi hito ni tsumazuku



Ano koro mitai ni tte modoritai wake ja nai no

Nakushite kita sora wo sagashiteru

Wakatte kuremasu you ni

Gisei ni natta you na kanashii kao wa yamete yo



Tsumi no saigo wa namida ja nai yo

Zutto kurushiku seotteku n da

Deguchi mienai kanjou meiro ni

Dare wo matteru no?

Shiroi nooto ni tsuzutta you ni

motto sunao ni hakidashitai yo

Nani kara nogaretai n da

Genjitsutte yatsu ka?



Kanaeru tame ni ikiteru n datte

Wasurechai sou na yoru no mannaka

Bunan ni nante yatterarenai kara

Kaeru basho mo nai no

Kono omoi wo keshite shimau ni wa

Mada jinsei nagai desho (I'm on the way)

Natsukashiku naru konna itami mo kangei jan



Ayamara nakucha ikenai yo ne ah gomen ne

Umaku ienakute shimpai kaketa mama datta ne



Ano hi kakaeta zenbu ashita kakaeru zenbu

Junban tsuketari wa shinai kara

Wakatte kuremasu you ni

Sotto me wo tojitan da mitakunai mono made mien da mon



Iranai uwasa ni chotto

Hajimete kiku hatsugen docchi

Mukaiattara tomodachi date

Uso wa yamete ne

Fukai haato ga iradatsu you ni

Karadan naka moete irun da

Hontou wa kitai shiten no

Genjitsutte yatsu ka



Kanaeru tame ni ikiteru n datte

Sakebitaku naru yo kikoete imasu ka?

Bunan ni nante yatterarenai kara

Kaeru basho mo nai no

Yasashisa niwa itsumo kansha shiteru

Dakara tsuyoku naritai (I'm on the way)

Susumu tame ni teki mo mikata mo kangei jan



Douyatte tsugi no doa akeru n dakke kangaeteru

Mou hikikaesenai

Monogatari hajimatteru n da

Me wo samase me wo samase



Kono omoi wo keshite shimau ni wa

Mada jinsei nagai desho?

Yarinokoshiteru koto yarinaoshite mitai kara

Mou ichido yukou ka?



Kanaeru tame ni ikiteru n datte

Sakebitaku naru yo kikoete imasu ka?

Bunan ni nante yatterarenai kara

Kaeru basho mo nai no

Yasashisa ni wa itsumo kansha shiteru

Dakara tsuyoku naritai (I'm on the way)

Natsukashiku naru konna itami mo kangei jan

Credit

Title: Again

Artis: YUI

Songwriter: YUI

Dirilis: 2009



Fakta dibalik lagu ini



YUI atau Yui Yoshioka adalah musisi asal Jepang, kelahiran Prefektur Fukuoka, yang mengawali karirnya di dunia musik sejak tahun 2004.



Ada banyak lagu hits yang dikeluarkan oleh YUI pada masa kejayaannya.



Salah satunya adalah lagu Again yang cukup digandrungi kala itu.



Again adalah opening song pertama dari anime terkenal Fullmetal Alchemist: Brotherhood yang rilis dari 2009 lalu. (Ryan Syahputra)***