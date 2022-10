Lirik Lagu Tell Me Your Wish (Genie) - Girls Generation dan Fakta di Baliknya

Tell Me Your Wish (Genie) - Girls Generation

That's right, come on

soweoneul malhae bwa

ni mamsoge inneun jageun kkumeul malhae bwa

ni meorie inneun isanghyeongeul geuryeo bwa

geurigo nareul bwa nan neoye

Genie-ya kkumiya Genie-ya

deurimkareul tago dallyeo bwa

neon nae yeopjarie anja

geujeo nae ikkeullim soge modu deonjeo

gaseum beokcha teojeo beoryeodo

baramkkyeore nallyeo beoryeodo

jigeum i sungan sesangeun neoye geot

geuraeyo nan neol saranghae eonjena mideo

kkumdo yeoljjeongdo da jugo shipeo

nan geudae soweoneul irweo jugo shipeun

haengune yeoshin

soweoneul malhae bwa

I'm genie for you boy (Come on)

soweoneul malhae bwa

I'm genie for your wish

soweoneul malhae bwa

I'm genie for your dream

naegeman malhae bwa

I'm genie for your world

soweoneul malhae bwa

jiruhan naldeuri neon jigyeopji anni Ah

pyeongbeomhan saenghware neon mucheo beoryeonni

ije geuman kkaeeona neon naye

Superstar, shining star, superstar

shimjang sori gateun tteollime (tteollime)

Harley-e ni momeul matgyeo bwa (Yeah)

ije i sesangeun ojik neoye mudae

(Oh woah) hwanho sori gateun padoga

nae gaseumen neoye cheoni (ojik neo)

naneun neoye gil yeongweonhan Biggest fan

geuraeyo nan neol saranghae eonjena mideo

(nan neol mideo) kkumdo yeoljjeongdo da jugo shipeo