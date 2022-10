Lirik Lagu I Only Want You - Kim Tae Woo dan Fakta di Baliknya

I Only Want You - Kim Tae Woo

Eoneusae nae anen neoui sumsoriman

Eoneusae nae anen neoui moksoriman

Ireoke neo hanaman

Geuriun i bam eotteokhae

I bami jinamyeon geudaero dallyeoga

Doraboji anko geudaero dallyeoga

Ireoke neo hanaman

Bogo sipeun bam eotteokhae

Oh don’t you remember

Daedaphaejwo geu maeum sok naega isseo?

Yes I can remember

Neol gidaryeo nae maeumsok neo hanaman

Nan neo hanaman eoneusae nae anen..

Don’t you remember

Eoneusae nae anen..

Niga nal aljanha

Neo hanappuningeol

Nuga mwora haedo neo hana ppuniya

Ireoke neo hanaman

Sujubeun nae mam eotteokhae

Oh don’t you remember daedaphaejwo

Geu maeum sok naega isseo?

Yes I can remember

Neol gidaryeo nae maeumsok

Neo hanaman

Nan neo hanaman

Jageun pyojeong hanado..

Da naega gajyeogal su itdamyeon

Haengbokhal tende.. cham haengbokhal tende..

Wae neon.. neon Oh

Oh don’t you remember

Daedaphaejwo

Geu maeum sok naega isseo?

Yes I can remember

Neol gidaryeo

Nae maeumsok neo hanaman

Nan neo hanaman

Eoneusae nae anen..

Don’t you remember

Eoneusae nae anen.. nan neo hanaman

Artis : Kim Tae Woo

Album : Road No.1 OST

Penulis lagu : Kim Tae Woo

Rilis : 2010

Genre : K-Pop

