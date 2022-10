Lirik Lagu Zero – Kensho Ono dan Fakta di Baliknya

Zero – Kensho Ono

Everybody give me your attention

Mada nani mo shiranai

Tada susumu shika nakatta boku wa

(This is a story of my glory road)

Tadashisa no imi wo

Motomeru yoyuu sura nai mama

Zero wo kaita

Oh, get on you feet, osoreru koto nante nai

Oh, get up and go, kakujitsu ni tadorou

Jibun no michi wo

Mirai no boku ni hokoreru you

Shinjita ima wo ayumou

Itsu no hi ka mata omoi dashite

Zero wo egaita kono hi wo

Hito to sukoshidake

Kawattatte boku wa kamawanai

(I believe my self. There is no turning back.)

Dareka to onaji ja sonzaishita

Imi sae mo nokosenai yo

Ketsui to hikikae ni ushinatta

Omoi no kazu dake tsuyoku natte

Orijinaru wo koeru shoumei o

Kakageta kobushi de tsukamu yo

(Don't miss a chance)