Lirik Lagu Hola Hola - KARD dan Fakta di Baliknya

Hola Hola - KARD

Gibun joge naerijjoeneun haessal

Maju bomyeonseo utgo inneun geudaewa na

Neomu joa ireoke maeil ireokeman

Haengbokhameul gyesok angyeojullae

Kkaego shipji aneun kkumman gata

Can I get your attention baby girl

Lemme tell you something hold up

Wait a minute

Jeoldae kkael il eopseo neoye mideum

Bujokhae malloman pyohyeonagineun

Like thе ocean

Neol hyanghan sarange gipinеun

Oh ah ah

Neowa maeilmada kkaegopa nan

Neoye hyanggi baen du pallo gama

Wanna love you like there’s no tomorrow

Deoneun baraji ana Baby

Sseudadeumneun songiri

Neomunado daldalhaeyo

Geudaeneun eojjeom iri jillijiga anchyo

(Oh nanana)

Idaero jamshi shigani

Meomchweosseumyeon

Jogetdan saenggagi jakku deuneyo

Can you feel me burning up

My L.U.V

Daraolla olla All night long

Hola Hola

Naraolla olla jeo wiro

Hola Hola

Uh naesaek an hae chama

Joeun geol gamchuryeogo aesseodo

Gyesok shimjangeun yodongchyeo

Like rum pum pum pum pum

Rum pum pum pum

Geunyang isseodo nae gaseumi

Jayeonseure neol hyanghae ttwigo isseuni

Moreuneun cheok neomeoga jweo

Neomu bukkeureobji anke nal anajweo

Nal anajweo binteumeopshi

Your my endolpin

Paseutel ton pilleum deopin noeulbit

Geurin Green yutopia

Nanari deoschilhaeon isang

Segyero habbeobjeogin dopi