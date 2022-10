Lirik Lagu Knockin' On Heaven's Door - Guns N' Roses dan Fakta di Baliknya

Knockin' On Heaven's Door - Guns N' Roses

Mama, take this badge off of me

I can't use it anymore

It's gettin' dark, too dark to see

I feel like I'm knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Mama, put my guns in the ground

I can't shoot them anymore

That long black cloud is comin' down

I feel like I'm knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

Artis: Guns N’ Roses

Album: Use Your Illusion II

Rilis: 1991

Genre: Rock

Penulis Lagu: Robert Dylan

Fakta di Balik Lagu

Lagu ini dinyanyikan pertama kali oleh Bob Dylan pada tahun 1973. Lagu ini kemudian dinyanyikan oleh Guns N' Roses dan musisi lainnya seperti Eric Clapton, U2, Avril Lavigne, Bob Marley dan lainnya. Akhirnya, lagu ini masuk dalam album GNR bertajuk Use Your Illusion II dengan durasi 5.36 menit.

Album tersebut dirilis pada 17 September 1991 bersama dengan album Use Your Illusion I.

Lagu Knockin' On Heavens Door dianggap sebagai salah satu lagu politis GNR selain lagu seperti Civil War dan Get in the Ring.