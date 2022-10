Lirik Lagu So In Love – Marion Jola dan Fakta di Baliknya

So In Love – Marion Jola

You got me stuck in your love

I don't wanna go no

Baby I'm so in love with you

In love with you

Yeah, You got me stuck in your love

I don't wanna go no

Baby I'm so in love with you

In love with you

Tersenyum ku tenggelam, dalam pelukanmu

Di bawah sinar mentari hati kita menari

Sambut musim cinta bersemi

Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu

You got me stuck in your love

I don't wanna go no

Baby I'm so in love with you

In love with you

Yeah, You got me stuck in your love

I don't wanna go no

Baby I'm so in love with you

In love with you

Hadirmu selama ini kunanti

Melukiskan senyum di hati

Serasa ku di alam mimpi

Hingga waktu terhenti

Kuingin engkau ada disini

Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu

You got me stuck in your love

I don't wanna go no

Baby, I'm so in love with you

In love with you

Yeah, You got me stuck in your love

I don't wanna go no

Baby, I'm so in love with you (So in love with you)

In love with you