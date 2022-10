Lirik Jomblo - Gigi dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Jomblo - Gigi

La la la la o o u o u o

La la la la o o u o u o

La la la la o o u o u o

La la la la o o u o u o

Ku berucap bersumpah

Belah saja dadaku

Hanya untuk membuktikan

Banyak cinta untukmu

Dan aku terus bersumpah

Hati ini untukmu

Semua yang kulakukan

Benar-benar untukmu

Ku rela mati oh

Berikan jiwaku oh

Langitlah saksiku oh

Hidupku untukmu

Semua itu mimpi

O o u o u o

Hanyalah bualan

O o u o u o

Semua itu bohong

O o u o u o

Aku tetap saja

O tetap sendiri

Bila ku diterimamu

Bintang pun ku berikan

Bila kau menerimaku

Ku berikan pelangi

Ku rela mati oh

Berikan jiwaku oh

Langitlah saksiku oh

Hidupku untukmu yeah

Semua itu mimpi

O o u o u o

Hanyalah bualan

O o u o u o

Semua itu bohong

O o u o u o

Aku tetap saja

O tetap sendiri