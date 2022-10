Lirik Lagu Starlight - Taeil NCT dan Fakta di Baliknya

Starlight – Taeil NCT

Nan ji geum neol hyang hae dal lyeo ga go is seo

Sumi teok kka ji cha olla gwaen chanha

Jam si hu neol ma ju hal saeng gage

Ga seumi teo jil deut du geun dae go isseo

Jeo meolli bo i neun ne ga ga jang bit na

Neon ma chi byeol bit gwa do gateun geol

Jo geum man deo ga kka i

Han bal ja guk da ga gal su rok

Neon sa ra jil geot man gata

Jo sim seu re ne ge kkok hal mari isseo

You are my Starlight

You are my Sunshine

Neo ga mu eoseul won ha deun

Nal bi chwo ju neun geon neo ya

Neo ya geu ge neo ya

Ga kkeu meun gam dang ha gi him deun seul peumi

Neol nu reu go isseul ttae myeon geu reol ttae

Nae ape deon jyeo not go ga do dwae

Ul ji ma gwaen chanha

Eon je na nan ne yeope isseo

Neon bu seo jil geot man gata

Jo sim seu re ne ge kkok hal mari isseo

You are my Starlight

You are my Sunshine

Neo ga mu eoseul won ha deun

Nal bi chwo ju neun geon neo ya

Neo ya geu ge neo ya

We light everyone

Shine on each other

Seul peun pyo jeong eun i je got

Sa ra ji go mal geo ni kka

Gi eok hae u rin mu eot bo da deo

Bit na neun jon jae ran geol