Lirik Lagu The Answer - AB6IX dan Fakta di Baliknya

The Answer – AB6IX

Whoo whoo whoo whoo whoo

(Attention please)

Whoo whoo whoo whoo whoo

(Teach me how to love baby)

Whoo whoo whoo whoo whoo

(Sweet AB6IX)

Whoo whoo whoo whoo whoo

(Y'all ready)

Neomu gakkapjido meoljido anke

Eojeongjjeonghan georireul yujihae

Neoui kal dapjange bisangberi ullyeo ring ring

Myeot siganjjae imnyeok jung (my baby)

Nae senseoneun yeminhage baneunghaji

Ne nunbit pyojeong maltue

Domuji an japyeo gami

Geupgiya hoejeoneul meomchun nae dunoe

Kind of susukkekki

Hangungmareul dasi translating

Manyang gidarilji

Goinji anim stopinji

Feels like I'm going crazy

Eoryeopda jeongmal

Neoege gwayeon nan eodijjeumilkka no

Soljikaejyeo bwa

Eojjeol jakjeongiya

What's the answer moreugesseo

Nal siheome deulge haji mayo

Ijjeumeseo hinteureul jwo

Dabeul mot chatgetda kkoekkori

I really wanna

Whoo whoo whoo whoo whoo

I really wanna

Whoo whoo whoo whoo whoo

Dareun yeneun eopseo

Whoo whoo whoo whoo whoo

I really wanna

Whoo whoo whoo whoo whoo

Mulbul an garigo jikjin halla chimyeon

Eogimeopsi makdareun gire

Neodo namankeum sok teojyeosseumyeon jokenne

Nuga waseo chaewo jul su itge

Haji ma silchin antaneun mal

Haji ma silchin gatdaneun mal

Haji ma gamjeonge hwimallyeo

Jagi saram ilko sipji antaneun mal

Tto honjaseo yadi yadi yada

Minmanghaetdamyeon naega mian

Sarange holttak ppajin sarameun

Daechero hangmaryeogi ttwieona