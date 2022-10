Lirik Pergi Untuk Kembali - Ello dan fakta di Baliknya

Lirik lagu Pergi untuk Kembali - Ello

Walaupun langit pada malam itu

Bermandikan cahaya bintang

Bulan pun bersinar betapa indahnya

Namun menambah kepedihan oh

Ku akan pergi meninggalkan dirimu

Menyusuri liku hidupku

Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu

Berikan senyuman padaku

Selamat tinggal kasih

Sampai kita jumpa lagi

Aku pergi takkan lama

Hanya sekejap saja

Ku akan kembali lagi

Asalkan engkau tetap menanti

Ku akan pergi meninggalkan dirimu

Menyusuri liku hidupku

Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu

Berikan senyuman padaku

Selamat tinggal kasih

Sampai kita jumpa lagi

Aku pergi takkan lama

Hanya sekejap saja

Ku akan kembali lagi

Asalkan engkau tetap menanti

Chu cu cu cu ru cu cu

Aku pergi takkan lama

Chu cu cu cu ru cu cu no

No no uh

Menanti

Asalkan engkau tetap menanti

Asalkan engkau tetap menanti

Menanti

Menanti

Menanti