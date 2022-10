Lirik Lagu Berharap Tak Berpisah - Reza Artamevia dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Berharap Tak Berpisah - Reza Artamevia

Siap?

One, two, three, ah

Ingatkah 'kan dirimu

Yang pernah menyakiti aku?

Kau kecewakan aku

Tapi kumaafkan salahmu, mm-hm

Kini berganti kisah

Ku menyakiti dirimu

Tapi apa yang terjadi

Kau meninggalkanku

Izinkan aku

Untuk terakhir kalinya (kalinya)

Semalam saja bersamamu

Mengenang asmara kita

Dan aku pun berharap

Semoga kita tak berpisah

Dan kau maafkan kesalahan

Yang pernah kubuat, mm-hm-ah

Ingatkah 'kan dirimu

Yang pernah menyakiti aku?

Kau kecewakan aku

Tapi kumaafkan salahmu, oh