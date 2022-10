Lirik Lagu Letting Go – Day6 dan Makna di Balik Lagunya

Lirik lagu

Hal mal isseo boja hagon

Amu mal eopsi maju anja

Jigeum meorissogen

I mareul haeya hana mana

Wonhaji anhjiman

Haneopsi kkeureoango itdeon

Neol nwaya hae

Nan amugeosdo haejul su itneun ge eopsneunde

Naega eopseoyaman haengbokhal neoraseo

Noha noha noha

Eonjenga useul su itge

Nega useul su itge

Gwaenhi saenggaknaneun uri

Useumyeo jangnanchideon naldeul

Neomudo sojunghan

Gieokdeuri gadeuk chaolla

Wonhaji anhjiman

Haneopsi kkeureoango itdeon

Neol nwaya hae

Nan amugeosdo haejul su itneun ge eopsneunde

Naega eopseoyaman haengbokhal neoraseo

Noha noha noha

Butjapgo itneun geon

Neol wihan ge

Anin geol algie eokjiro neoreul mireonae

Hamkkehan siganeul uri chueogeul

Noha noha noha

Eonjenga useul su itge

A noha noha naega neowa

Bwawassdeon haengbokhan miraeneun

I know I know ije waseo

Baral suneun eopseo haepiending

Bi on dwi ttangi gudeojideusi

Jamsi apeumeul gyeondyeonaemyeon bandeusi na daesin

Neol deo usge haejul su itneun

Sarameul mannal su itge doel geonikka

I got to say good bye right now

Haneopsi kkeureoango itdeon

Neol nwaya hae

Nan amugeosdo haejul su itneun ge eopsneunde

Naega eopseoyaman haengbokhal neoraseo

Noha noha noha

Butjapgo itneun geon

Neol wihan ge

Anin geol algie eokjiro neoreul mireonae

Hamkkehan siganeul uri chueogeul

Noha noha noha

Eonjenga useul su itge

Credit