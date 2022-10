Lirik Lagu Dia – Vina Panduwinata dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dia – Vina Panduwinata

Kata demi kata jalin dengan indah

Untuk menguraikan maksud hati

Kuberanikan diri untuk memulainya

Tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak

Terasa berat

Oh malunya hati ini bila kuingat saat itu

Kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku

Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya

Oh bulan tolonglah daku katakan padanya

Ku cinta dia

Kata demi kata jalin dengan indah

Untuk menguraikan maksud hati

Kuberanikan diri untuk memulainya

Tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak

Terasa berat

Oh malunya hati ini bila kuingat saat itu

Kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku

Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya

Oh bulan tolonglah daku katakan padanya

Ku cinta dia

Kuberanikan diri untuk memulainya

Tapi mengapa bibirku t'rasa berat

Malam pun kian berlalu kami saling terpaku

Diam seribu bahasa hilang semua kata

Yang terangkaikan

Oh malunya hati ini bila kuingat saat itu

Kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku

Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya

Oh bulan tolonglah daku katakan padanya

Ku cinta dia

Oh malunya hati ini bila kuingat saat itu

Kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku

Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya

Oh bulan tolonglah daku katakan padanya

Ku cinta dia

