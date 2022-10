Lirik Lagu Hold us Tight – The Macarons Project dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Hold us Tight – The Macarons Project

Do you remember when

You first held my hand

From that moment I knew

I was meant to find you

Distances between us

Only a moment

Soon my dear hold us tight

I'll be right beside you

When we are apart

I get to fall in love

Fall in love with you

Once again

Know that my heart

Will always be for you

No matter what, I knew

I'd be there

Longing for a new day

I know you feel it too

Soon my dear hold us tight

I'll be there beside you

When we are apart

I get to fall in love

Fall in love with you

Once again

Know that my heart

Will always be for you

No matter what, I knew

I'd be there

When we are apart

I get to fall in love

Fall in love with you

Once again

Know that my heart

Will always be for you

No matter what, I knew

I'd be there

Fakta di Balik Lagu

The Macarons Project merupakan grup music penyanyi cover yang terbentuk pada 2014, yang beranggotakan Ree dan Dito yang merupakan kakak-adik. Mereka pernah menjelaskan bahwa mereka berdua hanya iseng membuat grup music ini, dengan tujuan awal hanya untuk menyalurkan hobi mereka dalam dunia bermusik. The Macarons project selalu mampu berhasil memberikan rasa pada lagu-lagu cover yang mereka bawakan.

Pada 2021 lalu, The Macarons Project berhasil merealisasikan impiannya melalui single perdana yang digarap langsung oleh mereka. Hold Us Tight ini diciptakan atas ketidaksengajaan Dito yang memainkan gitarnya saat sedang berada di Bali. Dalam pembuatan lirik pun mereka benar-benar menggarapnya Bersama-sama.

Lagu ini dikemas dengan nuansa LDR atau Long Distance Relationship mengingat hal itu sedang terjadi kepada Dito dan sang istrinya yang sedang berada di Indonesia. Dalam menciptakan lagu ini, mereka benar-benar mendedikasikan waktu mereka untuk lagu ini. Dan ada satu hari khusus demi menjemput Ilham agar ide-ide itu dapat membuat lagu ini tercipta dengan indah. Mereka juga mengakui bahwa dalam penggarapan lagu ini mereka beratmosfer menyenangkan, mengakibatkan Dito dan Ree menikmati setiap prosesnya. (Nadiya Sulistiyani)***