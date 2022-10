Lirik Lagu Blind for Love – AB6IX dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Blind for Love – AB6IX

I'm Blind For Your Love

(AB6IX)

Neoui nundongjae bichin nae eolguri

Jeo haneure tteo inneun noeurui

Saegeuro gyeopchyeojimyeo tteoolla

Neoui ipsureul hyanghae naui nuni

Red Lipstickui chaedogachi

Ppalgake daraolla Make Me High

Puk ppajyeobeoryeo Something

Geu eotteohan geotdo bigyo bulga mwodeun Nothing

Jigeum naui sungansungan gadeukaejyeo

Nega nae nunape areungeorineun

Bulssi soge geomeun jaetbitdeuri nareul samkyeo

Hwansang soge ppajyeobeoryeo meokyeo

Ttodasi nan chimchedoen sarange joega doeeo

Dareun sarangeun jonjaehaji ana Blind Me

(Eoreundeurui sarang)

Mwonji al deuthae

Eodume tteugeowojimyeo haetsare chagawojineun

Jigeum nae sanghwangi geurae

Sarange nuni meoreonne

Modeun geol da bachyeo

Neoege da jwodo akkapjiga anne Yeah

I'm Blind For Your Love

Sarange nunmeon saramcheoreom

Blind For Your Love

Satangeul matbon aicheoreom

Blind For Your Love

Cheoeum neukkyeotdeon gamjeongi

Nal sarojaba nal deo kkeureodanggyeo

Nan sarange nuni meon aiya

Neoui nun sogeseo heeomchigopa

Api boiji anneun

Naui soneul japgo deryeoga

Jeo meolliro neoui gipeun got

Buri eomneun got naega balkyeo

Neoui bichi doeeojuo

Na Na Na Na Na Na

Nan sarange nuni meon aiya

Malbodaneun momi apseogajana

I Want You (You You)

I Want You Oh

Neol wihae seomyeon I'll Do Anything Babe

I'll Be Your I'll Be Your (Valentine)

(Dasi barabwado)

Sarange nuni meoreo

Neol japji mothago banghwanghae maeireul kkumeseo hemae

Neol chaja meon gotkkaji danyeowasseo

Dangyeonhaesseo itji mothaeseo

Malhaejulge nae sarangui iyu

Duribeon duribeondaedo neo gateun sarameun eopgie

Naega deutgo sipeun dabeun Ok

I'm Blind For Your Love

Sarange nunmeon saramcheoreom

Blind For Your Love

Satangeul matbon aicheoreom

Blind For Your Love

Cheoeum neukkyeotdeon gamjeongi

Nal sarojaba nal deo kkeureodanggyeo

Nan sarange nuni meon aiya

Neoui nun sogeseo heeomchigopa

Api boiji anneun

Naui soneul japgo deryeoga

Jeo meolliro neoui gipeun got

Buri eomneun got naega balkyeo

Neoui bichi doeeojuo

Na Na Na Na Na Na

Nan sarange nuni meon aiya

Jogeumeun dareuge boineun sesangi

Ijen iksukae eodum sogeseodo

Geochimeopsi neoegero ttwieogal su isseo

Eodum sogeseodo neoneun balge bichi nago isseo

Hannunpalji ana gikkeoi nan nege

Nuni meoreobeoryeo

(Like I'm A Blind)

I'm Blind For Your Love

Sarange nunmeon saramcheoreom

Blind For Your Love

Satangeul matbon aicheoreom

Blind For Your Love

Cheoeum neukkyeotdeon gamjeongi

Nal sarojaba nal deo kkeureodanggyeo

Nan sarange nuni meon aiya

Neoui nun sogeseo heeomchigopa

Api boiji anneun

Naui soneul japgo deryeoga

Jeo meolliro neoui gipeun got

Buri eomneun got naega balkyeo

Neoui bichi doeeojuo

Na Na Na Na Na Na

Nan sarange nuni meon aiya

Credit

Artis: AB6IX

Album: 6ixense

Rilis: 2019

Genre: Korea Dance/Electronic, K-pop

Penulis lagu: Lee Dae Hwi, XEPY, SFRM, sanz’o’wave, nomad, Rhymer

Fakta di Balik Lagu Blind for Love – AB6IX

Lagu yang bertajuk “Blind for Love” merupakan single utama dari album studio pertama AB6IX “6ixense”. Lagu ini dirilis bersama dengan video musiknya pada 7 Oktober 2019 dan merupakan lagu comeback pertama AB6IX.