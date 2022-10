Lirik Lagu Sayangku – The Virgin dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sayangku – The Virgin

Sayangku rindu sayangku cintamu

Meski memang kau tak mengerti

Ku butuh dirimu ku ingin kau hadir

Meski memang bukan inginmu

Sampai saatnya engkau mengerti

Aku mencintamu selalu

Bila saatnya engkau sadari

Hatimu hanya untukku

Mengertilah kasih

Sayangku rindu sayangku cintamu

Meski memang kau tak mengerti

Ku butuh dirimu ku ingin kau hadir

Meski memang bukan inginmu

Sampai saatnya engkau mengerti

Aku mencintamu selalu

Bila saatnya engkau sadari

Hatimu hanya untukku

Mengertilah kasih oh

Sampai saatnya engkau mengerti

Aku mencintamu selalu

Bila saatnya engkau sadari

Hatimu hanya untukku

Mengertilah kasih

Credit

Judul Lagu: Sayangku

Artis: The Virgin

Album: Yes I am!

Tahun Rilis: 2011

Genre: Pop

Fakta di Balik Lirik Lagu Sayangku