Lirik Lagu Makhluk Tuhan Paling Sexy – Mulan Jameela dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Makhluk Tuhan Paling Sexy – Mulan Jameela

Otakmu sexy itu terbukti

Dari caramu memikirkan aku

Matamu sexy itu terbukti

Dari caramu menatap aku

Aku seperti ada

Di dalam penjara cintamu

Bibirmu sexy itu terbukti

Dari caramu cium pipiku

Bibirmu sexy itu terbukti

Dari caramu sebut namaku

Aku seperti ada

Di dalam penjara cintamu

Kamulah makhluk Tuhan

Yang tercipta yang paling sexy

Cuma kamu yang bisa

Membuatku terus menjerit

Oh oh oh

Oh oh oh

Hatimu sexy itu terbukti

Dari caramu memeluk hatiku

Jantungmu sexy itu terbukti

Dari caramu cemburu padaku

Aku seperti ada

Di dalam penjara cintamu

Kamulah makhluk Tuhan

Yang tercipta yang paling sexy

Cuma kamu yang bisa

Membuatku terus menjerit

Oh oh oh

Oh oh oh

Kamulah makhluk tuhan paling seksi

Yang paling seksi seksi sekali

Kamulah makhluk tuhan

Yang paling tidak pantas sekedar

Pemanis yang hidup di dunia

Kamulah makhluk tuhan

Yang tercipta yang paling seksi

Cuma kamu yang bisa

Membuatku terus menjerit

Kamulah makhluk tuhan

Yang tercipta yang paling seksi

Cuma kamu yang bisa

Membuatku terus menjerit

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Fakta dibalik lagu

Makhluk Tuhan Paling seksi merupakan lagu milik Mulan Jameela yang dirilis pada 2008, yang diciptakan dan diproduseri oleh Ahmad Dhani. Album itu juga menjadi debut pergantian nama Mulan Kwok menjadi Mulan Jameela.

Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu menjelaskan maksud dan makna lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi ini. Diketahui, Ahmad Dhani mengakui bahwa lagu ini diciptakan terinspirasi dari gabungan kata Tuhan dan Seksi. Ia mengakui bahwa karena dirinya nakal, dia ingin menggabungkan kata Tuhan dengan Seksi ini. Dan saat penciptaan lagu ini ia mengakui bahwa dalam proses pembuatannya ia membayangkan dirinya sendiri.

Terkait dengan konteks membayangkan dirinya sendiri, Ahmad Dhani menjelaskan bahwa jika yang menyanyikan lagu ini adalah perempuan dan perempuan yang menyanyikan lagu ini seolah-olah membayangkan laki-laki yang dimaksud dalam lagu tersebut. Hal itu dibuktikan dari lirik-lirik yang disajikan dalam lagu tersebut, contohnya pada lirik “Otakmu sexy itu terbukti dari caramu memikirkan aku” penggalan lirik tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang menyanyikan lagu ini membayangkan sosok laki-laki yang dimaksud dalam lagu.

Kemudian lagu ini sempat viral kembali akhir-akhir ini di salah satu media sosial Tiktok. Banyak netizen yang menyanyikan lagu ini Kembali dan meremix lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi ini. Namun, ada salah satu penggalan lirik lagu yang membuat netizen penasaran akan lirik aslinya. Hal itu dilirik oleh Mulan dan ia menjawab rasa penasaran netizen dalam Instagramnya dan menjelaskan bahwa penggalan lirik tersebut adalah "Kamulah makhluk Tuhan yang paling seksi, yang paling seksi, seksi sekali. Kamulah makhluk Tuhan yang paling seksi dan paling dan paling manis yang di dunia. Kamulah makhluk Tuhan yang paling seksi sedunia haa," (Nadiya Sulistiyani)***