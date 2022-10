Lirik Lagu Something - Girl’s Day dan Fakta di Baliknya

Something - Girl’s Day

[Minah] Don't you look

Into my eyes and lie again

I'm sick of being alone

[Sojin] Heundeullineun pyojeong maltue

Neon mwonga inneun deutae

[Minah] Ne mome bein natseon hyanggie

Mwongae hollin deutae

[Hyeri] Nae choge jjillinabwa

Heoreul jjireunikka neogsi naga

Apdwiga iraetda jeoraetda [Yura] wae geureoni

[Hyeri] Nae choge jjillinabwa

Heoreul jjireunikka neogsi naga

[Sojin] Wae deolkeok geobina

Ison nwa [Minah] nal sogijima

[Sojin] Naman mollasseotdeon something

Bunmyeonghi neukkyeojyeo must be something

[Minah] Ppeonhan neoui geojitmal

Geuman yeogikkajiman

Nothing

It's something

Stop it~ no uh~

[Sojin] Heurin haneul sok geu mujigae

Seulpi uneun piano

[Yura] Ne mome bein natseon hyanggie

Mwongae hollindeutae

[Hyeri] Nae choge jjillinabwa

Heoreul jjireunikka neogsi naga

Apdwiga iraetda jeoraetda [Yura] wae geureoni

[Hyeri] Nae choge jjillinabwa

Heoreul jjireunikka neogsi naga

[Sojin] Wae deolkeok geobina

Ison nwa [Minah] nal sogijima

[Sojin] Naman mollasseotdeon something

Bunmyeonghi neukkyeojyeo must be something

[Minah] Ppeonhan neoui geojitmal

Geuman yeogikkajiman

Nothing

It's something

Stop it~ no uh~

[Yura] Sarangeul swipge

Eodeuryeogo hajima

Huhoe hajima

[Minah] Sogigo

Yeojal tto ullineun

Neon yeogikkaji

Bye bye bye out