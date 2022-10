Lirik Lagu Never Ever - GOT7 dan Fakta di Baliknya

Never Ever - GOT7

Mani gidaryeotji I'm so sorry

Na ije gyeolsim haetji Are you ready

Kkwaena gireotji naui banghwangi

Ijen geokjeonghajima dasin gaji aneul teni

Bureul ttae mada nan eopseotji Silence

Geokjeong ma dochakhaesseuni Shall we dance

Chukbaereul deulja ijen nae son jaba

Oneulbuteon naega neol jeoldaero nochi ana

Sijak dwaesseo dulmanui Romance

Neon junbi dwaesseo nan junbi dwaesseo

Duryeoumeun eopseo mangseoril piryo eopseo

Let's go up up uri dulmanui Love

Sijak dwaesseo dulmanui Romance

Neon junbi dwaesseo nan junbi dwaesseo

Duryeoumeun eopseo mangseoril piryo eopseo

Let's go up up uri dulmanui Love

(Never ever) ever gonna let you go

Dasi neoreul tteonaji ana geokjeonghajima

Baby you're mine mine mine

(Never ever) ever gonna make you cry

Dasi ulliji ana geokjeonghajima

Baby you're mine baby you're mine

Mani gominhaetteon mankeum ijen hwaksilhae

All in naui modeun geoseul bechinghae

Gyeolsimhae jigeumbuteo yeongwonkkaji

I'm yours you're mine woh

Uri maengsehaebolkka Let's try it

Maeume gyeyageul hae Let's sign it

Get the ink get the pen

Naneun mangseorimi eopseo ije ije

Sijak dwaesseo dulmanui Romance

Neon junbi dwaesseo nan junbi dwaesseo

Duryeoumeun eopseo mangseoril piryo eopseo

Let's go up up uri dulmanui Love

Sijak dwaesseo dulmanui Romance

Neon junbi dwaesseo nan junbi dwaesseo

Duryeoumeun eopseo mangseoril piryo eopseo

Let's go up up uri dulmanui Love

(Never ever) ever gonna let you go

Dasi neoreul tteonaji ana geokjeonghajima

Baby you're mine mine mine

(Never ever) ever gonna make you cry

Dasi ulliji ana geokjeonghajima

Baby you're mine baby you're mine

Maeil bam honranseureowosseo

Ajik naega neol jikyeojul jasini eopseo

Hajiman sigani gal surok

Bunmyeonghi deo seonmyeonghi (I missed you girl)

Gyesok tteooreujana nal bodeon ne nunbichi

Baby you belong to me

(Never ever) ever gonna let you go

Dasi neoreul tteonaji ana geokjeonghajima

Baby you're mine mine mine

(Never ever) ever gonna make you cry

Dasi ulliji ana geokjeonghajima

Baby you're mine baby you're mine