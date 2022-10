Lirik Lagu Overthinking – Marion Jola dan Fakta di Baliknya

Overthinking – Marion Jola

Kerlap malam kini jenuh

Tanpa dirimu

Kasihku ku jatuh berulang-ulang lagi karnamu

Oh setiap waktu

Oh ingat kamu

Cintaku oh

Tak bisa jauh darimu

Ingin tau apa kegiatanmu

Overthinking karna mikirin kamu

Kangen terus sama kamu

Maunya s'lalu bertemu

Gelisah terus takut kehilanganmu

Overthinking karna mikirin kamu

Kangen terus sama kamu

Oh

Terasa sepi cemasku

Aku menunggu kapankah kita kembali bercinta

Yang kubutuhkan hanya dirimu

Mm setiap waktu

Oh ingat kamu

Cintaku uh oh

Tak bisa jauh darimu

Ingin tau apa kegiatanmu

Overthinking karna mikirin kamu

Kangen terus sama kamu

Maunya s'lalu bertemu

Gelisah terus takut kehilanganmu

Overthingking karna mikirin kamu

Kangen terus sama kamu oh